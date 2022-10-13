Грузчик сел за руль погрузчика и сбил водителя на базе стройматериалов в Нижнем Новгороде

Компанию «СтройКейс» из Нижнего Новгорода подозревают в нарушении требований охраны труда, которое привело к травмированию человека. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошел в Ленинском районе города в июне этого года. Водитель погрузчика находился на базе предприятия, занимающегося сбытом стройматероиалов, и выполнял свою работу. По не выясненным пока причинам за рулем погрузчика оказался не водитель, а грузчик с того же предприятия.

- Не справившись с управлением, он осуществил наезд на водителя погрузчика, в результате чего потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального СУ СКР добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

- В ходе расследования уголовного дела действиям сотрудников компании, отвечающих за соблюдение требований охраны труда и допустивших травмирование работника, будет дана юридическая оценка, - добавили в следственном комитете.

Ход и результаты расследования уголовного дела также находятся на контроле прокуратуры.