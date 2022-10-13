Площадка для выгула собак и велодорожка появились в обновлённом Бурнаковском сквере. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Площадка для выгула собак, велодорожка и свыше 450 деревьев и кустарников появились в благоустроенном сквере в микрорайоне Бурнаковский в Нижнем Новгороде. Работы проходили в рамках федпрограммы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что сейчас в городе сданы 23 общественных пространства из 31 запланированного к благоустройству на текущий 2022 год.

– Первым все пространства закончил Ленинский район, потом – Канавинский. Сейчас все работы на своих объектах завершил Московский район, – добавил мэр. – Сквер в микрорайоне Бурнаковский – это протяжённая территория, пользующаяся большой популярностью у нижегородцев. Мы ориентировались именно на пожелания жителей – поменять покрытие, отремонтировать освещение и поработать с озеленением.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что все пожелания были исполнены. Теперь местные жители могут прогуливаться по обновлённой территории и наслаждаться комфортом.

Также стоит заметить, что работы в Бурнаковском сквере были окончены в срок.