Соцсети: в нескольких колледжах Нижнего Новгорода проводится эвакуация

Множество сообщений поступает об эвакуациях в колледжах Нижнего Новгорода и области. Местные Телеграм-каналы составляют списки эвакуированных учебных заведений по сообщениям, поступающим от учащихся и очевидцев. В настоящее время эвакуировано более десяти учебных заведений.

- Из НМК тоже эвакуация прошла, всех домой разослали, сказали, что учебный терракт – написал Alsav в Телеграм-канале «Жесть Нижнего».

- Ещё Нижегородский Строительный Техникум – добавила Coraline Jones.

- Это ведь учебные мероприятия или неизвестно? Вас предупреждали? - задается вопросом нижегородка Мария М.

По информации, собранной Телеграм-каналом, эвакуация проведена в следующих учебных заведениях:

— Российский университет правосудия;

— Институт пищевых технологий и дизайна;

— Нижегородский медицинский колледж;

— Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия;

— Нижегородский авиационный технический колледж;

— Нижегородский строительный техникум;

— Волжский государственный университет водного транспорта;

— Нижегородский колледж малого бизнеса;

— Нижегородский автотранспортный техникум;

— Нижегородский промышленно-технологический техникум;

— Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса;

— Нижегородское музыкальное училище;

— Нижегородский Автомеханический техникум;

— Сормовский механический техникум;

— Нижегородский радиотехнический колледж;

— Дзержинский филиал ННГУ;

— Богородский филиал Нижегородского медицинского колледжа.

Этот список продолжает редактироваться и пополняться. По неподтвержденным данным, причиной эвакуации стали сообщения о минированиях.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, к ним информации о минировании пока не поступало.