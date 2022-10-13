Соцсети: в нескольких колледжах Нижнего Новгорода проводится эвакуация

Множество сообщений поступает об эвакуациях в колледжах Нижнего Новгорода и области. Местные Телеграм-каналы составляют списки эвакуированных учебных заведений по сообщениям, поступающим от учащихся и очевидцев. В настоящее время эвакуировано более десяти учебных заведений.
- Из НМК тоже эвакуация прошла, всех домой разослали, сказали, что учебный терракт – написал Alsav в Телеграм-канале «Жесть Нижнего».
- Ещё Нижегородский Строительный Техникум – добавила Coraline Jones.
- Это ведь учебные мероприятия или неизвестно? Вас предупреждали? - задается вопросом нижегородка Мария М.
По информации, собранной Телеграм-каналом, эвакуация проведена в следующих учебных заведениях:
— Российский университет правосудия;
— Институт пищевых технологий и дизайна;
— Нижегородский медицинский колледж;
— Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия;
— Нижегородский авиационный технический колледж;
— Нижегородский строительный техникум;
— Волжский государственный университет водного транспорта;
— Нижегородский колледж малого бизнеса;
— Нижегородский автотранспортный техникум;
— Нижегородский промышленно-технологический техникум;
— Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса;
— Нижегородское музыкальное училище;
— Нижегородский Автомеханический техникум;
— Сормовский механический техникум;
— Нижегородский радиотехнический колледж;
— Дзержинский филиал ННГУ;
— Богородский филиал Нижегородского медицинского колледжа.
Этот список продолжает редактироваться и пополняться. По неподтвержденным данным, причиной эвакуации стали сообщения о минированиях.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, к ним информации о минировании пока не поступало.