52% нижегородцев поддержали отмену праздничных новогодних мероприятий в 2022 году

52% жителей Нижнего Новгорода или каждый второй поддерживают отмену праздничных новогодних мероприятий в этом году. В опросе, проведённом сервисом SuperJob, участвовали менеджеры по персоналу и экономически активные нижегородцы.

Так, женщины выступали за отмену массового веселья по случаю Нового года чаще мужчин (60% и 45% соответственно). Респонденты старше 45 лет – чаще граждан до 34 лет (58 и 38%).

Кроме того, SuperJob выяснил, планируют ли нижегородские компании отказаться от новогодних корпоративов. Оказалось, что четыре из десяти работодателей пока планируют проведение праздников: 17% намереваются отмечать Новый год в офисе, 13% – в ресторане, 6% – за городом и 3% планируют другие варианты празднования.

Напомним, власти Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области решили отменить все праздничные новогодние мероприятия. Сэкономленные средства пойдут на обеспечение соцподдержки мобилизованных и их семей.