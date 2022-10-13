Две нижегородские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании 12 октября

Две школы Нижнего Новгорода были эвакуированы вчера, 12 октября, в связи с поступившими на почту Ленинского районного суда сообщениями о минировании. Об этом сообщили в официальной группе нижегородского областного Минобра "Образование52" ВКонтакте.

Персонал и учащиеся школ № 6 и № 145 Нижнего Новгорода были оперативно эвакуированы, а к образовательным учреждениям вызвали полицию.

Полицейские и кинологи обследовали здания обеих школ. Никакие опасные предметы обнаружены не были. Сегодня, 13 октября, образовательный процесс в указанных учебных заведениях продолжился в штатном режиме.