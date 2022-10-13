37 миллионов рублей выделено Нижегородской области на расчистку русла реки Борзовки

Татьяна Скоробогатова: «Выделение средств на очистку реки Борзовки – событие долгожданное»

На расчистку русла реки Борзовки в Ленинском районе Нижнего Новгорода из федерального бюджета выделено более 37 млн рублей. С просьбой об очистке реки к депутату городской Думы Нижнего Новгорода Татьяне Скоробогатовой обратились жители избирательного округа №9. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

При поддержке депутата была создана рабочая группа, и уже началась проработка необходимых документов. Как отметила Татьяна Скоробогатова, дальше все работы будут проходить также при непосредственном участии инициативных жителей и под их пристальным контролем.

«Эту работу мы делаем, в первую очередь, для людей. Борзовка протекает по большой части Ленинского района, через главные зоны отдыха – парки Станкозавода и Дубки и, соответственно, затрагивает фактически всех жителей. Проблема возникла много лет назад и несет за собой ряд факторов, которые влияют на комфорт жизни в районе. Поэтому выделение средств на очистку реки – событие долгожданное. Уже сейчас прорабатываем план дальнейших действий. И, конечно, без жителей в этом вопросе не обойтись, да они и сами не останутся в стороне от решения проблемы, которая их беспокоила много лет», – заявила Татьяна Скоробогатова.

«За время реализации национального проекта «Экология» мы наработали хороший опыт по расчистке водных объектов. В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» мы провели колоссальную работу по расчистке и дноуглублению таких рек, как Сатис, Вичкинза и Теша. На сегодняшний день завершается работа по расчистке рек Имзы, Княгинки, реализуются мероприятия по разработке проектной документации по реке Гниличка в Нижнем Новгороде и озеру Утиное в Дзержинске. Борзовка – объект сложный. Река протекает в плотно застроенном районе города, не везде к руслу можно подобраться, реку пересекает большое количество инженерных коммуникаций. Но нет сомнений, что мы успешно реализуем и этот проект, улучшив экологические условия проживания почти 140 тысячам нижегородцев», – отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что длина участка расчистки составляет 4 км. Он начинается в 250 метрах от метро Автозаводская и тянется до моста на улице Архитектурной. Свыше 12 тысяч тонн отходов планируется изъять из русла и вывезти на полигон.

Татьяна Скоробогатова добавила, что река Борзовка нуждается в комплексной очистке, поэтому необходимая системная работа с городскими властями и правительством области продолжится.

Отметим, что жители Ленинского района также самостоятельно выходили с инициативой и неоднократно принимали участие в экологических субботниках по очистке прибрежной зоны Борзовки.