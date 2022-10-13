Жительница Арзамаса перечислила мошенникам почти 2 млн рублей

52-летняя жительница города Арзамас Нижегородской области перечислила мошенникам почти два миллиона рублей. Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности одного из городских банков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По словам потерпевшей, накануне ей поступил звонок с неизвестного номера. Псевдосотрудники банка убедили женщину, что третьи лица пытаются оформить на её имя кредит на крупную сумму. Затем злоумышленники заверили, что жительница Арзамаса сможет спасти свои сбережения, если сама оформит кредит на крупную сумму и переведёт деньги на безопасный счёт. В результате кредит якобы будет погашен и женщине не придётся осуществлять никакие выплаты.

Заявительница поверила мошенникам и следовала их инструкциям. Она перевела на продиктованный ей счёт 1 891 000 рублей.

Осознав, что она стала жертвой аферистов, жительница Арзамаса обратилась в полицию. По факту преступления было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полиция разыскивает злоумышленников.