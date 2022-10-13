Глава Дзержинска Иван Носков провел очередное заседание Совета директоров промышленных предприятий

11 октября в Дзержинске прошло очередное заседание Совета директоров промышленных предприятий под председательством главы города Ивана Носкова. В рамках заседания обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи жителям недавно присоединенных к России территорий, а также создание образовательно-производственного кластера «Химический потенциал» в рамках федеральной программы «Профессионалитет» и программы «Дзержинск-100».

С начала специальной военной операции некоммерческие организации и жители города принимают самое активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей и солдат недавно присоединенных к России территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. По поручению главы Дзержинска работа четырех официальных сборных пунктов была синхронизирована. Особую роль в этой работе сыграли волонтеры фонда «Дзержинск и мы», АНО «Ветераны боевых действий» и др.

«Исходя из реалий сегодняшнего дня было принято решение переориентировать фонд «Дзержинск и мы» на оказание адресной гуманитарной помощи. Важно было услышать от руководителей наших предприятий подтверждение того, что они готовы сотрудничать и также оказывать помощь. Совет директоров не подвел, мы получили от руководителей промышленных предприятий принципиальное согласие. В целом, я не сомневался, что получим их поддержку, и рад, что не ошибся, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Мы все сегодня оказались в непростой ситуации. И только объединив усилия всего общества, мы сможем выйти из нее победителями. Поэтому сейчас необходимо работать сообща на благо наших ребят и поддерживать их семьи».

Планируется, что фонд «Дзержинск и мы» будет заниматься, в частности, отправкой посылок мобилизованным дзержинцам от их родных и проводить курсы по оказанию первой медицинской помощи для мужчин, соответствующим критериям мобилизации. Как сообщил Иван Носков, одним из координаторов работы фонда станет Ольга Владимировна Зенкович. Ольга Зенкович – мама прапорщика Александра Зенковича, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины и награждённого Орденом Мужества. Он спас 100 человек от верной гибели, выполняя воинский долг.

«За каждым мужчиной, выполняющим воинский долг, всегда стоит его семья – родители, жена, дети. Мне знакомы чувства, переживания, надежды тех, кто сейчас ждет дома своих близких. Благодарю за оказанное доверие и возможность быть полезной в таком важном деле», – сказала Ольга Зенкович.

Также на заседании Совета директоров обсуждалась возможность вхождения Дзержинска в федеральный проект «Профессионалитет» для создания образовательно-производственного кластера «Химический потенциал». Суть проекта заключается в следующем: выделяется колледж, модернизируемый под ключ. В нем при непосредственном участии опорного работодателя формируются новая управленческая структура, новый педагогический состав, новое содержание и структура образовательных программ, создаются учебно-производственные комплексы.

Напомним, Совет директоров промышленных предприятий был создан по инициативе главы города Дзержинска Ивана Носкова в 2020 году. В его состав входят такие крупные предприятия города, как ООО «Тосол-Синтез», АО «Сибур-Нефтехим», ГК «Корунд», ООО «Окапол», ДПО «Пластик» и другие.