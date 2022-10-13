Ученые НГТУ получили награды XVI Международного салона изобретений «Новое время»

В этом году XVI Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время» проходил под девизом «Устойчивое развитие во время перемен». Как всегда, ежегодный салон проводился в Севастополе.

Трех дня посетители могли на площадке научно-технологического центра ознакомиться с новейшими разработками в различных направлениях: строительство, судостроение, защита окружающей среды, инженерия. Свои проекты представили более 50 регионов России, 11 стран дальнего и ближнего зарубежья.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин.

Нижегородский государственный технический университет представил в экспозиции салона «Новое время» запатентованные изобретения, которые отмечены наградами оргкомитета.

Золотых медалей салона «Новое время» удостоены:

• «Система управления силовой энергетической установкой судна в тяжелых ледовых условиях» (авторы: Грамузов Е.М., Калинина Н.В., Двойченко Ю.А., Куркин А.А.);

• «Программный комплекс для расчета объемной силы прилива в стратифицированном море с неровным дном на основе международных атласов и моделей» (авторы: Кокоулина М.В., Куркина О.Е., Рувинская Е.А., Куркин А.А.)

Серебряными медалями награждены изобретения ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева:

• «Стенд для исследования физико-механических свойств ледяного покрова при его разрушении механическим способом» (авторы: Золотов Н.В., Грамузов Е.М., Калинина Н.В., Куркин А.А., Семенова Н.М.)

• «Дистанционирующая и перемешивающая решетка топливной кассеты ядерного энергетического реактора» (авторы: Дмитриев С.М., Демкина Т.Д., Добров А.А., Доронков Д.В., Доронкова Д.С., Пронин А.Н., Рязанов А.В., Солнцев Д.Н., Хробостов А.Е., Легчанов М.А.);

• «Универсальный тиристорный регулятор величины вольтодобавочного напряжения» (авторы: Асабин А.А., Соснина Е.Н., Кралин А.А., Крюков Е.В.).

В рамках салона прошел также ХV Международный конкурс молодежных инноваций и разработок «Новое Время».

Напомним, организаторами салона «Новое время» являются Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Роспатент, правительство Севастополя, Федерация космонавтики России, Ассоциация «Кластер «Энергосбережение» (г. Севастополь), Международный инновационный клуб «Архимед» (г. Москва), Всемирный форум изобретателей и исследователей (г. Бухарест), Международная федерация ассоциаций изобретателей (IFIA) и др.

Салон традиционно выступает площадкой для демонстрации достижений в области создания инновационных продуктов, установления партнерских отношений между исследователями и бизнесом, а также коммерциализации результатов научной деятельности.