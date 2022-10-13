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Новости компаний13 октября 2022 10:04

Ученые НГТУ получили награды XVI Международного салона изобретений «Новое время»

В этом году салон проходил под девизом «Устойчивое развитие во время перемен»
Ученые НГТУ получили награды XVI Международного салона изобретений «Новое время»

Ученые НГТУ получили награды XVI Международного салона изобретений «Новое время»

В этом году XVI Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время» проходил под девизом «Устойчивое развитие во время перемен». Как всегда, ежегодный салон проводился в Севастополе.

Трех дня посетители могли на площадке научно-технологического центра ознакомиться с новейшими разработками в различных направлениях: строительство, судостроение, защита окружающей среды, инженерия. Свои проекты представили более 50 регионов России, 11 стран дальнего и ближнего зарубежья.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин.

Нижегородский государственный технический университет представил в экспозиции салона «Новое время» запатентованные изобретения, которые отмечены наградами оргкомитета.

Золотых медалей салона «Новое время» удостоены:

• «Система управления силовой энергетической установкой судна в тяжелых ледовых условиях» (авторы: Грамузов Е.М., Калинина Н.В., Двойченко Ю.А., Куркин А.А.);

• «Программный комплекс для расчета объемной силы прилива в стратифицированном море с неровным дном на основе международных атласов и моделей» (авторы: Кокоулина М.В., Куркина О.Е., Рувинская Е.А., Куркин А.А.)

Серебряными медалями награждены изобретения ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева:

• «Стенд для исследования физико-механических свойств ледяного покрова при его разрушении механическим способом» (авторы: Золотов Н.В., Грамузов Е.М., Калинина Н.В., Куркин А.А., Семенова Н.М.)

• «Дистанционирующая и перемешивающая решетка топливной кассеты ядерного энергетического реактора» (авторы: Дмитриев С.М., Демкина Т.Д., Добров А.А., Доронков Д.В., Доронкова Д.С., Пронин А.Н., Рязанов А.В., Солнцев Д.Н., Хробостов А.Е., Легчанов М.А.);

• «Универсальный тиристорный регулятор величины вольтодобавочного напряжения» (авторы: Асабин А.А., Соснина Е.Н., Кралин А.А., Крюков Е.В.).

В рамках салона прошел также ХV Международный конкурс молодежных инноваций и разработок «Новое Время».

Напомним, организаторами салона «Новое время» являются Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Роспатент, правительство Севастополя, Федерация космонавтики России, Ассоциация «Кластер «Энергосбережение» (г. Севастополь), Международный инновационный клуб «Архимед» (г. Москва), Всемирный форум изобретателей и исследователей (г. Бухарест), Международная федерация ассоциаций изобретателей (IFIA) и др.

Салон традиционно выступает площадкой для демонстрации достижений в области создания инновационных продуктов, установления партнерских отношений между исследователями и бизнесом, а также коммерциализации результатов научной деятельности.