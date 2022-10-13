Бывший глава РАН Александр Сергеев стал научным руководителем Центра физики и математики в Сарове

Бывший глава Российской академии наук, физик-лазерщик Александр Сергеев согласился стать научным руководителем Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове Нижегородской области. Сергеев руководил РАН с 2017 года по сентябрь 2022-го. Об этом пишет "Российская газета".

– Назначение состоялось. Это очень ответственный пост, буду прикладывать все усилия для развития НЦФМ, – прокомментировал Александр Сергеев.

Отмечено, что Национальный центр физики и математики формируется в Сарове и на границе с ним по поручению президента России. В создании НЦФМ задействованы специалисты "Росатома", ведущие учёные из состава Российской академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Национального центра "Курчатовский институт" и других научных и образовательных организаций.

Уже существующие на территории РФЯЦ-ВНИИЭФ и проектируемые рядом научно-исследовательские, испытательные и демонстрационные установки, сверхмощные и высокопроизводительные суперкомпьютеры, оснащённые по последнему слову научные лаборатории, IT- и конгресс-центры станут основой будущего комплекса НЦФМ. В этот же перечень входит открывшийся 1 сентября 2021 года филиал "МГУ Саров".

Напомним, ранее мы рассказывали, что готовность корпуса "Школы 800" в Верхних Печёрах превысила 98%.

– Подрядчики занимаются благоустройством территории, где созданы освещение, спортплощадка, завершается создание дорог, малых архитектурных форм, ограждения. Сейчас на строительном объекте задействовано более ста человек, – сообщили в организации.

К слову, состояние других корпусов школы также известно: здание в Автозаводском районе готово уже на 86%, а корпус в Сормове — на 68%. Строительство обоих объектов хотят завершить в 2023 году.

– Сроки строительства объектов определяются в концессионном соглашении с учётом действия режимов особых и чрезвычайных обстоятельств, влияющих на возможность реализации строительства, – добавили в ООО "ПКК "Просвещение".

А вот строительство корпуса на Бору приостановлено.