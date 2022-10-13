Студенты Мининского университета помогут в учебе детям мобилизованных нижегородцев

С освоением школьной программы, а также с подготовкой к экзаменам детям мобилизованных нижегородцев помогут студенты и преподаватели Мининского университета. Акция “Волонтеры Просвещения — детям защитников Отечества” стартовала в вузе и проводится для школьников 1-11 классов.

Помощь предполагается по двум направлениям деятельности: в учебной деятельности и посредством культурно-просветительских мероприятий. Например, будущие педагоги проводят в онлайн-формате бесплатные занятия по математике, русскому языку, физике, истории, химии, информатике, технологии и английскому языку.

- Список проблемных тем по разным предметам был сформирован вместе с классными руководителями и учителями - наставниками студентов по практической подготовке, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Наши волонтеры помогают ребятам с изучением школьной программы, стараются увлечь и отвлечь детей интересными форматами обучения. Игровые технологии, занимательные опыты, нестандартные вопросы, соревнования и дискуссии – все это позволяет увеличить мотивацию к школьному обучению. В то же время для наших студентов это самая настоящая практика проведения уроков, взаимодействия с учениками.

Волонтеры просвещения 2-5 курсов помогают делать домашнее задание, готовиться к ЕГЭ, повторяют темы, вызывающие трудности у школьников. С расписанием занятий на октябрь можно ознакомиться по ссылке.

Также для детей военнослужащих Мининский университет проводит экскурсии “От Учительского института к Мининскому университету” в Музее Просвещения вуза. Ребятам рассказывают об истории вуза, а также предлагают посетить Зал редкой книги, где школьники могут посмотреть уникальные экземпляры изданий, которым более 100 лет.

Экскурсии проводятся каждый четверг с 13.00 до 17.00 в корпусе №1 Мининского университета (ул. Ульянова,1). Записаться на экскурсию можно по ссылке.

Напомним, волонтерский корпус Мининского университета продолжает работу в рамках штаба #МЫВМЕСТЕ и запускает сбор гуманитарной помощи детям из семей участников специальной военной операции. Игрушки, канцелярские товары, художественная, учебная и научная литература принимается в главном корпусе вуза (ул. Ульянова,1), кабинет 307.