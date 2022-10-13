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Здоровье13 октября 2022 8:37

347 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

Общее число переболевших в регионе превысило 491 тысячу человек
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

По последним данным на 13 октября, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 347 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 491 447. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 953 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 462 802 жителя региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 719 человек. За последние сутки один нижегородец скончался от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 40 человек.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 5%.

С 15 августа в больницы региона вернулся масочный режим. А 19 августа было рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах и транспорте.

Ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области активизирована прививочная кампания.