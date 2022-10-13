Нижегородский салон эротического массажа не выплачивал зарплату своим работницам

Салон допустил нарушение сразу четырех статей трудового кодекса. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Нижегородский спа-салон «Эгоист» уличили в нарушении трудового законодательства. Региональная инспекция труда сообщает, что с работниками не заключались договора, им не выплачивали заработную плату.

- Гострудинспекцией в Нижегородской области объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ИП Чернеева С.С., о принятии мер по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства, - добавили в Инспекции.

Как указано на сайте салона, в нем выполняют эротический массаж для мужчин. На интернет-ресурсе также размещены фотографии порядка 20 работниц-массажисток. Вероятно, в отношении кого-то из них и были нарушены статьи 22, 67, 136 и 236 ТК РФ.

Руководство предприятия попросили уведомить региональную Гострудинспекцию, кода предостережение будет исполнено.