Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 8:27

Нижегородский салон эротического массажа не выплачивал зарплату своим работницам

Руководству салона объявлено предостережение
Мария СОРОКИНА
Салон допустил нарушение сразу четырех статей трудового кодекса.

Салон допустил нарушение сразу четырех статей трудового кодекса.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Нижегородский спа-салон «Эгоист» уличили в нарушении трудового законодательства. Региональная инспекция труда сообщает, что с работниками не заключались договора, им не выплачивали заработную плату.

- Гострудинспекцией в Нижегородской области объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ИП Чернеева С.С., о принятии мер по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства, - добавили в Инспекции.

Как указано на сайте салона, в нем выполняют эротический массаж для мужчин. На интернет-ресурсе также размещены фотографии порядка 20 работниц-массажисток. Вероятно, в отношении кого-то из них и были нарушены статьи 22, 67, 136 и 236 ТК РФ.

Руководство предприятия попросили уведомить региональную Гострудинспекцию, кода предостережение будет исполнено.