Спортсмены «Нижновэнерго» стали победителями на соревнованиях по легкой атлетике в Лужниках.

25 сентября 2022 года на базе ОК«Лужники» в Северном спортивном центре прошли соревнования по легкой атлетике среди компаний отрасли ТЭК. Мероприятие прошло при поддержке Правительства Российской Федерации. Наши спортсмены боролись с командами «Сбербанк», «Газпром энергохолдинг», «ГАЗПРОМБАНК», «Зарубежнефть», «Мосэнергосбыт», «Россети Сибирь», «ТГК №2» и «Росатом». В общекомандном зачёте команда ПАО «Россети Центр и Приволжье» заняла второе место.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»–«Нижновэнерго» стали победителями в нескольких номинациях:

–Алексей Якимов (ведущий специалист отдела логистики управления логистики и материально-технического обеспечения) занял 1-е место на дистанции 3 км в возрастной категории мужчины 2004-1983 г.р.

–Александр Иванов (инженер группы эксплуатации автоматизированных систем технологического управления Арзамасский участок) занял 3-е место на дистанции 3 км в возрастной категории мужчины 2004-1983 г.р.

–Виталий Петерсон (старший мастер Вачского района электрических сетей) занял 3-е место на дистанции 3 км в возрастной категории мужчины 1982 г.р. и старше.

«Искренне поздравляем наших спортсменов и от всей души желаем не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать бороться за призовые места и большие награды!» –отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.