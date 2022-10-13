Тысячи нижегородцев подписались на телеграм-канал «ТНС энерго НН»

В «ТНС энерго НН» запустили официальный Телеграм-канал весной этого года. Спустя всего полгода аудитория канала выросла до 7 000 подписчиков и продолжает неуклонно расти.

Почему же нижегородцы предпочитают узнавать о новостях компании в Telegram? События меняются со стремительной скоростью, поэтому современному человеку особенно важна оперативная информация. При этом, у клиентов не всегда есть время и возможность, чтобы зайти на сайт и прочитать новости. В то время как Telegram позволяет ознакомиться с важной информацией и прочитать последние новости, не отвлекаясь от работы и повседневных дел.

Быть в курсе последних новостей гарантирующего поставщика, узнать об актуальных полезных сервисах и акциях клиенты смогут, подписавшись на канал «ТНС энерго Нижний Новгород».

Напомним, что новости компании и консультативная помощь клиентам также доступны в социальных сетях «ТНС энерго Нижний Новгород» Вконтакте и Одноклассниках.

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