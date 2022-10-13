Режим ЧС ввели на улице Нижегородской из-за сгоревшего памятника архитектуры

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Нижегородского района Нижнего Новгорода из-за сгоревших деревянных домов на улице Нижегородской. Один из этих домов – Доходный дом купца Гурова – памятник градостроительства и архитектуры. О введении режима ЧС свидетельствует постановление, опубликованное на сайте городской мэрии.

Согласно документу, режим ЧС действует с 16:00 18 августа 2022 года в границах земельных участков, занимаемых домами № 7 литер А и № 9 литер А по улице Нижегородской. Введение режима требуется для ликвидации последствий пожара.

Зона ЧС огорожена. Также отмечено, что дом купца Гурова (Нижегородская, 9А) восстановят. 1 075 000 рублей направят на разработку проекта капитального ремонта памятника архитектуры за счёт средств резервного фонда администрации Нижнего Новгорода. 84 тысячи рублей были выделены ранее на охрану зоны ЧС в ночное время.

Напомним, дом купца Гурова и соседнее деревянное здание горели в августе 2022 года.