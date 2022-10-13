Свет и холодную воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 13 октября

Электроснабжение и холодную воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 13 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 09:00 до 21:00 холодной воды не будет в домах № 67,96,100 по улице Баумана.

Нижегородский район:

С 08:00 до 17:00 свет отключили в домах № 25,29,31 по улице Рождественской и в доме № 13 по улице Нижневолжская набережная.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.