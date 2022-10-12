Нижегородским работодателям рекомендовали платить зарплату мобилизованным сотрудникам

Предпринимателям, работающим на территории Нижегородской области, рекомендовали выплачивать всем мобилизованным сотрудникам среднемесячную зарплату. Как отметил в своём телеграм-канале председатель Заксобрания региона Евгений Люлин, соответствующая норма прописана в указе губернатора о дополнительных мерах социальной поддержки призванных в рамках частичной мобилизации и их семей.

– Выплаты могут осуществляться работодателем в период приостановления трудового договора. Они распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября, и служат дополнительной социально-трудовой гарантией для мобилизованных работников, – заключил Евгений Люлин.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мобилизованным нижегородцам не будут выплачивать единовременную выплату, так как она предназначена только для добровольцев, вступивших в танковый батальон имени Минина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт. Рассказываем, что это значит

Новые льготы для мобилизованных ввели в Нижегородской области (подробнее)