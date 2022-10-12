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Общество12 октября 2022 17:44

Подрядчик выплатит 150 тысяч рублей штрафа за непостроенный футбольный манеж на Бору

Объект должен был быть сдан до 30 июня 2022 года
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Подрядчик выплатит 150 тысяч рублей штрафа за срыв условий контракта по строительству футбольного манежа в городе Бор Нижегородской области. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В результате прокуратура Советского района Нижнего Новгорода возбудила дело об административном правонарушении, о чём сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство установило, что подрядчик не выполнил условия контракта, заключённого с Государственным казённым учреждением Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" на строительство крытого футбольного манежа на Бору, который должен был быть сдан до 30 июня 2022 года.

Работы на объекте завершены не были, в эксплуатацию манеж не введён.

Суд назначил подрядчику штраф в размере 150 тысяч рублей. Прокуратура продолжит контролировать устранение нарушений.