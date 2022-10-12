Подрядчик выплатит 150 тысяч рублей штрафа за непостроенный футбольный манеж на Бору

Подрядчик выплатит 150 тысяч рублей штрафа за срыв условий контракта по строительству футбольного манежа в городе Бор Нижегородской области. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В результате прокуратура Советского района Нижнего Новгорода возбудила дело об административном правонарушении, о чём сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство установило, что подрядчик не выполнил условия контракта, заключённого с Государственным казённым учреждением Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" на строительство крытого футбольного манежа на Бору, который должен был быть сдан до 30 июня 2022 года.

Работы на объекте завершены не были, в эксплуатацию манеж не введён.

Суд назначил подрядчику штраф в размере 150 тысяч рублей. Прокуратура продолжит контролировать устранение нарушений.