Минтранс РФ высоко оценил нижегородский проект модернизации трамвайной сети

Эксперты Минтранса РФ высоко оценили проект Нижегородской области по модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде. Проект поддержало большинство голосов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно экспертному мнению, идея модернизации трамвайной сети получилась рациональной и практичной.

– Хотелось бы отметить серьёзный и неформальный подход властей к полученным ранее замечаниям экспертного совета Минтранса РФ. Это важно и полезно для проработки проекта в будущем, – сказала заведующая научно-исследовательским отделом "Комплексное развитие транспорта" ОАО "НИИАТ" Татьяна Михеева.

По её словам, ещё один крайне важный и положительный момент – это возможность контролировать всю транспортную систему посредством регулирования тарифов на всех маршрутах.

В нижегородском областном правительстве отметили, что приоритет модернизации именно трамвайной сети был выбран неслучайно.

– Нижний Новгород – один из первых городов России, где появился трамвай на электрической тяге. Этот вид транспорта экологичный, экономичный и безопасный, также он популярен среди нижегородцев: в 2021 году трамваи, троллейбусы и метро перевезли более 65,2 миллиона пассажиров, что в два раза больше, чем частные перевозчики, – подчеркнули в ведомстве.

Развитие городского электротранспорта – часть той масштабной транспортной реформы, которая происходит в регионе сейчас.