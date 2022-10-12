Порядка 50 млрд рублей потратят на строительство новых станций нижегородского метро

Порядка 50 миллиардов рублей потратят на строительство новых станций нижегородского метрополитена. Об этом сообщили в ГУММиД Нижнего Новгорода.

Кроме того, ещё примерно столько же денежных средств будет направлено на развитие Нижегородской агломерации: трансформацию транспортной системы, жилищное строительство на юге Нижнего Новгорода и редевелопмент исторических пространств.

Напомним, ранее мы рассказывали о строительстве ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде. В настоящее время все плановые работы ведутся по графику. До конца 2022 года рабочие планируют полностью разработать котлован и забить сваи.

– На данный момент разрабатывается котлован для устройства свайного поля и последующего устройства фундаментной плиты, – рассказали "Комсомолке" в корпорации развития Нижегородской области. – Начались работы по забивке свай.

А готовность корпуса "Школы 800" в Верхних Печёрах превысила 98%. Работы по строительству корпуса на Бору приостановлены.