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Общество12 октября 2022 16:00

Порядка 50 млрд рублей потратят на строительство новых станций нижегородского метро

Такая же сумма будет направлена на развитие Нижегородской агломерации
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Порядка 50 миллиардов рублей потратят на строительство новых станций нижегородского метрополитена. Об этом сообщили в ГУММиД Нижнего Новгорода.

Кроме того, ещё примерно столько же денежных средств будет направлено на развитие Нижегородской агломерации: трансформацию транспортной системы, жилищное строительство на юге Нижнего Новгорода и редевелопмент исторических пространств.

Напомним, ранее мы рассказывали о строительстве ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде. В настоящее время все плановые работы ведутся по графику. До конца 2022 года рабочие планируют полностью разработать котлован и забить сваи.

– На данный момент разрабатывается котлован для устройства свайного поля и последующего устройства фундаментной плиты, – рассказали "Комсомолке" в корпорации развития Нижегородской области. – Начались работы по забивке свай.

А готовность корпуса "Школы 800" в Верхних Печёрах превысила 98%. Работы по строительству корпуса на Бору приостановлены.