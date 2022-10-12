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Общество12 октября 2022 15:45

Нижегородским школам рекомендовали отказаться от иностранных интернет-сервисов

Рекомендации не касаются учащихся
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Нижегородским школам, колледжам и другим образовательным учреждениям рекомендовано отказаться в своей работе от иностранных интернет-сервисов. Письмо с соответствующим содержанием от регионального Минобра поступило в муниципальные управления образования 11 октября 2022 года. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Основаниями для письма стали рекомендации, принятые Координационным Советом по защите информации при полномочном представителе Президента РФ в ПФО. Исключить из работы иностранные сервисы следует в связи с ростом угрозы информационной безопасности, для недопущения утечки конфиденциальной информации.

– Письмо министерства носит рекомендательный характер, сроки исполнения не обозначены, – подчеркнули в правительстве Нижегородской области. – Ограничения не распространяются на учащихся.