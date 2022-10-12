Дзержинских школьников приняли в «менделеевцы»

12 октября в школе № 27 города Дзержинска состоялось торжественное посвящение в менделеевцы. Тринадцать восьмиклассников, которые стали учениками «менделеевского класса» в 2022 году, прошли торжественную церемонию посвящения, а также приняли участие в мастер-классах и прослушали лекции преподавателей Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева.

Школьников поздравили с зачислением в менделеевский класс глава города Дзержинска Иван Носков, начальник управления по коммуникациям ФГУП «ФЭО» Денис Плещенко и проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ им. Д.И. Менделеева Игорь Еремин.

«Меньше года прошло с того момента, как в Дзержинске был открыт первый в регионе менделеевский класс. У менделеевцев уже появились свои традиции, и одна из них – церемония посвящения. С сегодняшнего дня еще 13 ребят официально будут носить гордое звание менделеевца! – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Нам важно, что у города есть реальная возможность со школьной скамьи готовить профессионалов, будущих химиков. И это только начало, уже сейчас мы прорабатываем вопрос создания образовательно-производственного кластера «Химический потенциал». Ребятам хочу пожелать успехов, упорно и последовательно идти по выбранному пути! Дзержинску нужны высококвалифицированные специалисты в области и прикладной, и теоретической химии!»

Ребята принесли клятву «менделеевца» и пообещали хорошо учиться. В 8-й класс в этом году было принято 13 школьников.

«Госкорпорация «Росатом» реализует проект «Менделеевские классы» в шести регионах своего присутствия – там, где будет создана инфраструктура для переработки промышленных отходов. Всего на сегодняшний день сформировано 17 таких классов, в которых обучается более 300 ребят, – рассказал начальник управления по коммуникациям ФГУП «ФЭО» Денис Плещенко. - Мы рассматриваем этот проект как эффективный инструмент ранней профориентации молодежи, ориентируем ребят не только на углубленное изучение химии и математики, но и вкладываем в будущих специалистов логичность мышления, формируем навыки исследовательской работы в надежде на то, что впоследствии они станут высококлассными и востребованными специалистами экологической отрасли. Обучаясь в менделеевских классах, ребята также осуществляют проектную деятельность. Авторы лучших проектов принимают участие в выездных экспедициях».

Школьники прошли торжественную церемонию посвящения

Сегодня в 8-м и 9-м менделеевских классах с углубленным изучением химии и математики 27-й школы учатся 29 ребят. Менделеевцы приняли участие в двух экологических экспедициях – в 2021 году они посетили озеро Байкал, а совсем недавно вернулись с Финского залива. Ученики уже разработали несколько экологических проектов, приняли участие в конкурсе исследовательских проектов. В рамках учебного процесса менделеевцы занимаются с преподавателями РХТУ им. Д.И. Менделеева и ННГУ им. Н.И. Лобачевского, участвуют в профильных олимпиадах, сотрудничают в написании исследовательских работ с педагогами ННГУ и проводят свои исследования на базе лабораторий университета. Выпускники, успешно прошедшие обучение, вместе с аттестатом об окончании школы смогут получить диплом о получении рабочей профессии «химик-лаборант».

Напомним, проект «Менделевские классы» реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом», Федерального экологического оператора, РХТУ им. Д.И. Менделеева и вузов научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» совместно с региональными органами управления образованием на базе общеобразовательных организаций в 6 субъектах Российской Федерации. Открытие первого в Нижегородской области Менделеевского класса состоялось 14 декабря 2021 года в школе № 27 города Дзержинска.