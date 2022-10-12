Площадь пятна от разлива нефтепродуктов на Волге составила 100 квадратных метров

Инспекторы Росприроднадзора определяют размер ущерба, нанесенного окружающей среде при разливе нефтепродуктов в акватории реки Волга на территории Нижнего Новгорода 12 октября. Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, площадь этого пятна достигает порядка 100 квадратных метров.

- В настоящее время инспекторы ведомства проводят необходимые контрольно-надзорные мероприятия, устанавливается собственник буксира, все обстоятельства случившегося и возможные последствия для окружающей среды. Совместно с сотрудниками лаборатории работают ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» произведен отбор проб природной воды в Волге, ожидаются результаты анализов. - рассказали в Управлении.

Напомним, в районе дома №10 по Волжской набережной областного центра проводились работы по измерению глубины дна реки Волга. Судно, проводившее работы, село на мель. В результате произошел разлив нефтепродуктов. Около 13:00 очевидцы заметили происходящее и разместили информацию в соцсетях. Из-за того, что от судна шел дым, некоторые решили, что произошел пожар и обратились в МЧС, однако вызов оказался ложным — информация о пожаре не подтвердилась.

По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях Управления в сложившихся обстоятельствах. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.