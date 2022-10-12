Мобилизованные нижегородцы не получат единовременные выплаты

Призванные в рамках частичной мобилизации нижегородцы не получат единовременные выплаты, так как они касаются только добровольцев, вступивших в танковый батальон имени Минина. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Мобилизованные заключают контракт с Министерством обороны, и все вопросы по денежному довольствию относятся к компетенции минобороны, – пояснили в ведомстве. – Дополнительные меры поддержки по Указу Губернатора Нижегородской области касаются всех мобилизованных.

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