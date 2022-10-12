Названы самые общительные города Нижегородской области

Ворсма стала лидером по голосовой и интернет-активности. Здесь в 2 раза больше говорят по телефону и проводят времени в интернете, чем в среднем в других городах Нижегородской области. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

У реки Кишма зафиксирован максимальный голосовой трафик на одну базовую станцию. Дальше следуют Заволжье и Богородск. По средней продолжительности звонков лидирует Навашино, где среднее время телефонного разговора составляет 54 секунды, это на 30% больше, чем в других городах области.

В Ворсме живут и самые интернет-активные абоненты, ежемесячный средний трафик на одну базовую станцию здесь превышает 18 Тб. Для сравнения, чтобы исчерпать этот объем данных, потребуется загрузка 10 тысяч полнометражных фильмов в высоком разрешении.

В пересчете на одного абонента больше всего «качают» пользователи в Лукоянове, Ветлуге и Перевозе, их трафик на 33% больше, чем в целом по городам региона.

«Чтобы скорость и качество сигнала отвечало растущим потребностям жителей региона, мы регулярно анализируем нагрузки на телеком-объекты. В этом году улучшили и модернизировали сеть в населенных пунктах практически по всей территории Нижегородской области. Благодаря этой работе получилось значимо увеличить скорость мобильного интернета и укрепить лидерские позиции по этому показателю в регионе», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Максим Бартыков.

В результате масштабных изменений зоны покрытия LTE, скоростной интернет оператора впервые появился в Пошатово, Непецино, Воронино, Пустыни. Дополнительно МегаФон повысил емкость на более чем 80 телеком-объектах в 50 населенных пунктах региона. Помимо работ в городах, инженеры МегаФона расширили охват 4G в небольших селах, поселках и деревнях региона.