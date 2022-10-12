Глеб Никитин выступил против преследования бывшей чиновницы из Кулебак, угрожавшей мобилизованному

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил против дальнейшего преследования бывшей чиновницы из города Кулебаки и координатора кулебакского отделения ЛДПР, угрожавших мобилизованному мужчине. Свою позицию глава региона выразил на своей официальной странице ВКонтакте.

Нижегородка Катерина Ш. задала губернатору вопрос:

– Глеб Сергеевич, очень Вас уважаю и очень хочу услышать Ваше мнение: можно ли оскорблять наших добровольцев ВСРФ и не иметь потом за это никакой ответственности, как чиновники из Кулебак?

На что глава региона ответил следующее:

– Моё отношение к ситуации категорически негативное. Оба были сразу же уволены, как только об этом стало известно. Что касается дальнейшего преследования людей – я категорически против преследования за эмоции и погони за ведьмами. Квалификация их действий – компетенция правоохранительных органов. Но я считаю, что инцидент исчерпан.

Напомним, ранее мы рассказывали о произошедшем в Кулебаках Нижегородской области. Начальник отдела культуры администрации Кулебак Светлана Новикова угрожала мобилизованному мужчине в личной переписке. Причиной послужило то, что потерпевший рассказал в социальных сетях о проблемах с доставкой их команды в сборный пункт в Клинцах Брянской области и попросил людей помочь деньгами.

В ответ на публикации жителя Кулебак чиновница разразилась угрозами. Самое мягкое из прозвучавшего – угроза отправки мужчины домой как дезертира и позор. Угрозы также поступали от координатора кулебакского отделения ЛДПР.

Потерпевший опубликовал скриншоты их переписки с представительницей кулебакской администрации, чем вызвал шквал негодования у своих земляков. Кулебчане требовали увольнения начальника отдела культуры администрации района.

Была организована служебная проверка, по результатам которой Светлану Новикову уволили с занимаемой должности.