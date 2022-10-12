Впервые в одном пакете от «Ростелекома» - пять кинотеатров, интернет и мобильная связь

Максимальный пакет цифровых услуг и контента с экономией до 69% предлагает «Ростелеком». Единая подписка включает в себя пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет, интерактивное ТВ и мобильную связь. Кроме того, подключая этот пакет, вы можете сохранить свой мобильный номер, оформить до пяти сим-карт и использовать единый для всей семьи пакет минут, SMS и гигабайтов мобильного интернета.

Теперь не нужно множить аккаунты и платить за каждый онлайн-кинотеатр отдельно. Впервые в один пакет «Wink 5-в-1» входит контент от Wink, more.tv, Amediateka, Start и топовые сериалы «Кинопоиска». Суммарно коллекция включает более 50 тыс. фильмов и эпизодов сериалов.

Зрителям также доступен широкий выбор общедоступных и тематических телеканалов, на большинстве из которых работает опция «Управление просмотром». Она позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать эфир, пользоваться архивом программ за последние трое суток. Смотреть ТВ-каналы, кино и сериалы можно с пяти устройств под одной учетной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.

«Сегодня домашний интернет и мобильная связь — это базовая потребность каждого человека, а онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ — это центр развлечений для всей семьи. Впервые наше новое предложение выгодно объединяет не только все необходимые цифровые услуги, но и отличный контент сразу от пяти ведущих онлайн-кинотеатров. Длинными осенними вечерами особенно важно создавать хорошее настроение и в этом поможет наш уникальный пакет с большой коллекцией телеканалов, кино и сериалов, причем больше не надо думать об оплате подписок на разные видеосервисы», — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Объединение услуг в одном лицевом счете позволяет клиентам не только получать выгоду, но и управлять всеми сервисами в личном кабинете или мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате.

Тарифы на пакет услуг могут различаться в зависимости от региона. Подключение производится при наличии технической возможности, полные условия предложения доступны на сайте «Ростелекома».