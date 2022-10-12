Защитник Зият Пайгин перешел из нижегородского «Торпедо» в «Авангард»

Хоккеист Зият Пайгин покинул нижегородское «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского хоккейного клуба. О решении касательно Пайгина стало известно вечером 11 октября после матча «Автомобилист» - «Торпедо» который завершился поражением нижегородцев со счетом 1:4.

- Хоккейный клуб «Торпедо» произвел обмен с «Авангардом», в результате которого команду покинул защитник Зият Пайгин. Нижегородский клуб получил за игрока денежную компенсацию, - рассказали в пресс-службе «Торпедо».

Контракт Пайгина с «Авангардом» рассчитан на три года.

Напомним, 27-летний защитник пришел в «Торпедо» в сезоне 2020-2021. За это время спортсмен провел 90 игр, набрав при этом 31 (12+19) очко. В сезоне 2022-2023 в составе «бело-синих» рослый игрок линии обороны провел всего четыре игры, забил одну шайбу. В последних нескольких матчах «Торпедо» Пайгин участия не принимал.