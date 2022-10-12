Крупные ДУКи Нижнего Новгорода вводят практику видеоотчетов о ходе ремонтной кампании.

Домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода вводят практику видеоотчетов о ходе ремонтной кампании 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации ДУКов 12 октября 2022 года.

Видеоотчеты по крупным объектам ремонтной кампании размещаются на видеоканале "Мой Дом ТВ" в сети интернет.

"Основной приоритет в нашей работе – это комфортное проживание жителей в обслуживаемом нашими компаниями жилом фонде. Всегда приятно, если в подъезде выполнен современный ремонт, а двор удобен и благоустроен. Объем ремонтной кампании постоянно увеличивается. На начало октября отремонтировано: фасадов домов на площади 150 000 квадратных метров, межпанельных швов – 22 000 погонных метров, кровель на площади 100 000 квадратных метров, произведен декоративный ремонт в 500 подъездах. К окончанию ремонтной кампании эти цифры существенно увеличиться. Кстати, в этом заслуга и самих жителей, в их активной позиции и эффективном взаимодействии с ДУКом.

Мы рассчитываем, что дополнительное информирование о нашей работе в формате видеоотчетов позволит мотивировать жителей к дополнительным заявкам на ремонт, а также бережно относиться к проделанной нами работе. Мы стараемся поддерживать состояние жилого фонда в достойном состоянии", – рассказал заместитель директора Ассоциации домоуправляющих компаний по техническим вопросам Алексей Куликов.