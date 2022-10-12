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Общество12 октября 2022 10:38

Проезд у Дворца Спорта перекроют в Нижнем Новгороде 13 октября

Объехать перекрытую зону можно будет по соседним улицам
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Проезд у Дворца Спорта перекроют в Нижнем Новгороде 13 октября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Проезд у Дворца Спорта перекроют в Нижнем Новгороде 13 октября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по местному проезду возле Дворца Спорта "Нагорный" в Советском районе Нижнего Новгорода (проспект Гагарина, 29) приостановят завтра, 13 октября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

Так, ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00 13 октября 2022 года. Объехать перекрытую зону можно будет по прилегающим улицам.