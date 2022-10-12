АО «Транснефть-Верхняя Волга» за 9 месяцев выполнило диагностику 4,4 тыс. км магистральных трубопроводов

АО «Транснефть-Верхняя Волга» за девять месяцев текущего года выполнило диагностическое обследование участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 4,4 тыс. км. Мероприятия проводились в рамках программы внутритрубной диагностики на территории Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей.

Были обследованы 14 участков нефтепроводов и 42 участка нефтепродуктопроводов. При оценке состояния мест пересечения трубопроводов с водными преградами обследовано 40 подводных переходов общей протяженностью 49 км через реки и малые водотоки.

При проведении диагностики применялись внутритрубные инспекционные приборы АО «Транснефть – Диаскан», предназначенные для выявления широкого спектра дефектов стенок трубы – от потерь металла, трещин и расслоений до повреждений изоляционного покрытия.

Применение магнитных, ультразвуковых и комбинированных типов дефектоскопов позволяет произвести всестороннюю оценку состояния трубопроводов. Использовались и новые типы внутритрубных приборов: в частности, ультразвуковой диагностический комплекс с возможностью выявления произвольно-ориентированных отклонений.

Кроме того, в отчетный период проведено диагностическое обследование 19 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общей емкостью более 253 тыс. куб. м.

Полученные в ходе диагностики данные будут в дальнейшем использованы при формировании программы плановых работ на объектах.

Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет АО «Транснефть-Верхняя Волга» поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.