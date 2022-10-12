Нижегородская область вошла в туристический проект "Императорский маршрут". Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородская область вошла в национальный туристический проект "Императорский маршрут". Соответствующее трёхстороннее соглашение было подписано на Нижегородской ярмарке на площадке Форума креативных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соглашение подписывали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации Зарина Догузова и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Глеб Никитин подчеркнул, что история Нижегородской области тесно связана с историей императорской семьи.

– История династии Романовых началась с Нижегородского ополчения, которое освободило Москву, и 300-летие династии начали праздновать именно в Нижнем Новгороде, – напомнил губернатор. – Мы гордимся тем, что множество уголков Нижнего связано с представителями династии.

Глава региона уверен, что людей, которым важна подобная тематика, заинтересует программа туристического проекта "Императорский маршрут". В первую очередь, в программу входит сам Нижний Новгород, а затем и другие места, которые посещала императорская семья.

– Сейчас это Павлово и Балахна, но уверен, мы ещё обогатим маршрут такими населёнными пунктами, как, например, Городец или даже Юрино в соседней Республике Марий Эл. Будем сейчас над этим активно работать, интегрировать маршрут в нашу туристическую программу, – заверил Глеб Никитин.