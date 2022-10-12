183 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 12 октября, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 183 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 491 100. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 968 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 461 849 жителей региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 718 человек. За последние сутки два нижегородца скончались от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 42 человека.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 5%.

С 15 августа в больницы региона вернулся масочный режим. А 19 августа было рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах и транспорте.

Ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области активизирована прививочная кампания.