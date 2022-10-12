Нижегородское предприятие впервые в России оштрафовали за семена с ГМО

Нижегородское предприятие оштрафовали за использование семян с ГМО. Это первый в России случай привлечения к ответственности за подобное нарушение законодательства, о чём сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Штраф выписан нижегородскому ООО "КиПиАй Агро Сеченово". Использование предприятием семян рапса с ГМО было выявлено в августе 2020 года в ходе внеплановой выездной проверки, проведённой специалистами регионального Россельхознадзора. Нарушение подтвердили и в центре ФГБУ "Нижегородский Референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору".

По результатам проверки было возбуждено дело об административной ответственности.

ООО "КиПиАй Агро Сеченово" не согласилось с основанием проведения внеплановой выездной проверки и её результатами и обратилось в нижегородский областной арбитражный суд.

Суд рассмотрел жалобу, но не согласился с доводами предприятия и отказал в её удовлетворении в полном объёме.

10 октября 2022 года вынесенный предприятию штраф в размере 250 тысяч рублей был оплачен.