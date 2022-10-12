В Дзержинске определен новый состав Молодежной администрации

В Дзержинске завершился конкурсный отбор в Молодежную администрацию VI созыва. По результатам очного собеседования с членами экспертного совета – представителями администрации и Думы города – в ее состав вошли 13 молодых людей, которые живут, учатся или работают на территории Дзержинска.

Каждый из претендентов рассказал экспертам о своей деятельности, опыте и достижениях, а также о том, в каком направлении планирует работать в Молодежной администрации и с каким структурным подразделением администрации города хотел бы взаимодействовать.

«В этом году отбор проводили довольно строго, ориентировались в первую очередь не на количество, а на качество и личный уровень каждого кандидата. Важно было увидеть, что человек пришел показать прежде всего не себя, а свои идеи и предложения по развитию Дзержинска, что он готов работать в команде с другими ребятами и быть надежной поддержкой администрации города. Впереди у нас большая работа, в том числе и в рамках подготовки к 100-летию города, и надеюсь, новый состав примет в ней активное участие. Те, кто хорошо себя проявят, смогут пройти стажировку в одном из структурных подразделений администрации города, а в перспективе и претендовать на трудоустройство», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Так, среди тех, кто успешно прошел отбор, 6 человек, входивших в предыдущий созыв Молодежной администрации: Илья Власенков, Полина Мазур, Любовь Романова, Полина Ткаченко, Анастасия Селиванова и Денис Камбулин. Они уже имеют опыт реализации своих проектов и рассказали о нем экспертам.

«За последние три года я успела попробовать себя в разных направлениях: играла в КВН, прошла курсы актерского мастерства, благодаря чему открыла свою театральную студию при воскресной школе, долгое время занималась волонтерством, принимала участие в организации городских мероприятий. Молодежная администрация за два года дала мне бесценный опыт и возможность познакомиться с молодежными лидерами нашего города. Сейчас приоритетным для себя вижу патриотическое направление, готова включаться в подготовку общегородских событий и работать совместно с коллегами», – поделилась член Молодежной администрации V и VI созывов Полина Мазур.

Также в состав VI созыва Молодежной администрации вошли:

- студент ДФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, боец молодежного поискового отряда «Торнадо» Евгений Воробьев,

- студент ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева, руководитель проекта аллеи «Дзержинск – город трудовой доблести» Эдуард Жиганшин,

- член Российского Союза Молодежи Елена Коробкова,

- педагог Центра художественных ремесел Екатерина Кулигина,

- главный библиотекарь отдела музейно-выставочной деятельности Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской Екатерина Парчайкина

- заместитель начальника ДОЛ «Космос» ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» по общим вопросам Руслан Хасанов;

- аппаратчик АО «Сибур-Нефтехим» Павел Пятойкин.

Во время собеседования экспертный совет оценивал опыт и достижения кандидатов, результаты их деятельности, навыки самопрезентации, предлагаемые социальные проекты или проектные идеи и планы по работе в Молодежной администрации.

В ближайшее время будет назначена дата первого заседания Молодежной администрации VI созыва.