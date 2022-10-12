СБУ объявила в розыск нижегородских депутатов и сенаторов

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации от Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В список разыскиваемых российских чиновников и политиков попали нижегородские депутаты: Евгений Лебедев, Юрий Станкевич, Артём Кавинов, Владимир Блоцкий, Дмитрий Кузнецов, Анатолий Лесун, Наталья Назарова, Владимир Плякин. Кроме того, в перечень вошли сенаторы Владимир Лебедев и Александр Вайнберг.

СБУ разыскивает их, согласно данным ведомства, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны.