Свет и воду отключили частично в трёх районах Нижнего Новгорода 12 октября

Электроснабжение, горячую и холодную воду отключили частично в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 12 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в домах № 1б, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б по улице Рельсовой.

Канавинский район:

С 09:00 до 13:00 горячую воду отключили в доме № 10 по бульвару Мира.

Советский район:

С 09:00 до 19:00 без холодной воды остались жильцы домов № 5, 6, 7, 8, 9 по проезду Конному.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.