Меры поддержки мобилизованных вводят в Нижегородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Меры поддержки мобилизованных и их семей приняли в Нижегородской области. Об этом на личной странице в социальной сети ВКонтакте сообщает губернатор Глеб Никитин.

Напомним, с мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для семей мобилизованных будут предусмотрены конкретные меры поддержки. В том числе 50-процентная компенсация коммунальных платежей. Также предусмотрено освобождение от платы за детские сады, бесплатное посещение учреждений дополнительного образования, бесплатное горячее питание школьникам и ежемесячные выплаты беременным в размере 10 тысяч рублей и на каждого ребенка в семье в размере 10 тысяч рублей

– В дополнение к федеральным решениям по кредитам мобилизованных (каникулы и снижение ставки) планируем и свою меру поддержки, – отметил Глеб Никитин.