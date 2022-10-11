«Торпедо» уступило екатеринбургскому «Автомобилисту» 11 октября Фото: Мария СОРОКИНА

В первом матче выездной серии, 11 октября, нижегородский ХК «Торпедо» уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 1:4. Об этом сообщается на сайте ХК «Торпедо».

На первых секундах матча соперники активно обменивались атаками. Но перед перерывом «Автомобилист» совершил контрвыпад «два в одного».

Во втором периоде торпедовцы старались перевести ситуацию в свою пользу, но их моменты оставались незавершенными. Хозяева тем временем воспользовались двумя своими шансами.

В третьем периоде торпедовцы были достаточно активными. За 4,5 минуты до окончания основного времени нападающий Сергей Гончарук забросил шайбу. Но замена вратаря обернулось пропущенной шайбой в пустые ворота.

Далее торпедовцы отправляются в Уфу. Там, 13 октября, нижегородская команда сыграет с «Салаватом Юлаевым».