Давид Мелик-Гусейнов посетил военный госпиталь в Мулино по поручению губернатора Глеба Никитина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов посетил военный госпиталь в Мулино по поручению Глеба Никитина. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Давид Мелик-Гусейнов.

Поводом к посещению госпиталя стало сообщение пациента, в котором говорилось о недостаточно комфортных условиях.

Заместитель губернатора прибыл на место спустя два часа после обращения. Он никого не предупреждал заранее о своем визите.

– Первая палата для посещения - именно та, где лежит тот пациент. Лично пообщался с ним. Выяснилось, что обращение с его аккаунта написала мама. Сам пациент питается хорошо, есть питьевая вода, чистое постельное белье, условиями лечения доволен, – рассказал министр здравоохранения Нижегородской области.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что от пациентов не было ни одной жалобы на условия пребывания или на лечение.

Кроме того, заместитель договорился с медиками, что при каких-либо просьбах они напишут или позвонят ему лично. Контакты для связи он оставил врачам и среднему медперсоналу.