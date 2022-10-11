Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт11 октября 2022 15:34

Михаил Галактионов вошел в число кандидатов на пост главного тренера московского «Локомотива»

Стороны ведут переговоры
Мария СОРОКИНА

Главного тренера ФК «Пари Нижний Новгород» Михаила Галактионова хотят видеть наставником одной из столичных футбольных команд. Как сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники, в настоящее время московский «Локомотив» ищет нового главного тренера и на этом посту рассматривает, в том числе, наставника нижегородской команды.

Как следует из сообщения, после матча между «Торпедо» и «Пари НН» состоялась встреча между руководством «Локомотива» и Михаилом Галактионовым. В настоящее время ведутся переговоры.

Напомним, что Михаил Галактионов также является наставником молодежной сборной России по футболу.

К слову, после 12 туров РПЛ, нижегородская команда занимает 10 место в турнирной таблице, а «Локомотив» оказался на 14 строчке. Последний на данный момент свой матч нижегородская команда провела на выезде и завершила «сухой» ничьей. Ранее «Пари Нижний Новгород» уступил столичному «Спартаку» со счетом 1:2.