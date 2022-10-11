Координационный центр для поддержки мобилизованных граждан и их семей появился в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дом народного единства открыл горячую линию для мобилизованных жителей Нижнего Новгорода и их семей, а также пункт приема посылок для доставки военнослужащим. Их работу будет обеспечивать координационный центр. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мобилизованные и их родственники могут получить помощь и информацию по социальной поддержке, взаимодействию с кредитными организациями и по другим вопросам по телефону горячей линии: 8(831)-233-33-40.

Члены семей мобилизованных могут принести в пункты приема посылки для доставки в учебные центры и воинские части.

По данным ведомства, в пунктах принимаются новые предметы быта (термос, спальник, туристический коврик, пауэрбанк, кнопочный телефон, фонарик, саперная лопатка, тепловизор, приборы ночного видения) и вещи (зимний камуфлированный костюм, зимние берцы, дождевик, белье/термобелье, перчатки, шапки, в т. ч. под каску). Также в посылке мобилизованным можно отправить средства гигиены и лекарственные наборы, включающие обезболивающие и противовирусные препараты, антибиотики, индивидуальные перевязочные пакеты.

Напомним, с мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО:

Первые пункты по сбору посылок в Нижнем Новгороде работают с 10.00 до 20.00. Их адреса:

– Канавинский район, Базовый проезд, 1, территория АО «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»;

– Автозаводский район, ул. Дьяконова, д. 7А;

– Канавинский район, ул. Тираспольская, д. 22;

– Ленинский район, проспект Ленина 54А;

– Московский район, ул. Черняховского, д.13А;

– Нижегородский район, ул. Ильинская, д. 69;

– Приокский район, ул. Горная, д. 16;

– Сормовский район, ул. Станиславского, д. 24 А.