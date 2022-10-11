Дополнительная электричка будет курсировать между Нижним Новгородом и Казанью с 28 октября

Дополнительный электропоезд между Нижним Новгородом и Казанью будет курсировать с 28 октября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дополнительная электричка появится в расписании железной дороги на маршруте Нижний Новгород – Казань с 28 октября. Увеличить число поездов было решено для улучшения транспортной доступности субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Так, поезд будет уходить с Московского вокзала каждый день в 05:10 и прибывать в столицу Татарстана в 11:30. Из Казани поезд будет уходить в 15:50. Прибытие в Нижний Новгород запланировано на 22:10.

Поезд будет останавливаться на станциях: Арзамас-2, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.

Напомним, что маршрут фирменного поезда № 51/52, следующий по маршруту «Нижний Новгород – Казань», был продлён до Ижевска. Первый рейс по удлиненному маршруту состоялся уже 1 октября.

В августе этого года движение ряда электричек нарушилось в Нижегородской области по техническим причинам.

Тогда пригородный поезд №6247 Правдинск – Нижний Новгород задержался на полтора часа. Он остановился на перегоне Починки – Копосово в 07:05. К нему направился вспомогательный локомотив.

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