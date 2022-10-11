«Мисс Нижний Новгород 2022» не получила денежный приз ФОТО: Александр Гордеев

«Мисс Нижний Новгород 2022» Дарья Луконькина не получила денежный приз. А о том, каких подарков добилась победительница конкурса красоты, сообщает информационное агентство NewsNN.

Дарья Луконькина рассказала, что в качестве призов за победу в конкурсе она получила абонемент в фитнес-зал и генетическое исследование организма по ДНК. Также, всем участвовавшим девушкам, вручили сертификаты в рестораны и благодарственные письма от фондов.

Кроме того, «Мисс Нижний Новгород 2022» навсегда получила корону, которую в конкурсе ранее передавали.

Основным подарком для девушки стало участие в конкурсе «Краса России».

– Надеюсь, что я не подведу ни город, ни себя, ни наших организаторов. Я рассчитываю вместе с девчонками достойно выступить на этом конкурсе. Покажу всю красоту Нижнего Новгорода в своем лице, – отметила Дарья Луконькина.

Напомним, 5 октября в театре «Комедiя» состоялся финал конкурса «Мисс Нижний Новгород 2022».