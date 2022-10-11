В Дзержинске планируют полностью заменить провода уличного освещения на СИП

По поручению главы Дзержинска Ивана Носкова в поселках и в городе ведется работа по расширению сети уличного освещения: строительство новых линий, установка энергосберегающих светильников, замена проводов. Промежуточные итоги и планы обновления инфраструктуры обсудили на совещании в администрации города Дзержинска.

«Наша задача – развивать инфраструктуру наружного освещения. Хорошее освещение города и поселков – это важная часть комфортной среды проживания наших жителей. Город с каждым годом становится светлее. Некоторые дворы и улицы, действительно, долгие годы оставались неосвещенными. Хороший свет в городе в темное время суток – это не только фактор комфорта, но и безопасности, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Важно продолжить переход с эксплуатации неизолированного провода на повсеместное использование СИП. А современные светодиодные светильники позволяют Дзержинску экономить более 70% электроэнергии».

В 2022 году администрация города Дзержинска провела новые линии освещения вдоль детского сада № 97 от улицы Попова до Окской набережной и от проспекта Циолковского до стадиона «Капролактамовец» и школы искусств № 5. Также были смонтированы новые линии вдоль проезда Ильяшевича, Газетного переулка, на участке улицы Чапаева от дома № 70 до дома № 80 и от улицы Самохвалова до Санаторного детского дома. На данных участках уличного освещения не было никогда.

«Работы по освещению Дзержинска ведутся практически круглогодично в нескольких направлениях. Во-первых, устанавливаем освещение там, где его никогда не было. При этом в приоритете проезды к объектам социальной сферы и улицы, где проводится ремонт дорог. Во-вторых, там, где освещение есть, по необходимости увеличиваем количество светильников и целыми участками меняем старые провода на современные изолированные. И в-третьих, досвечиваем пешеходные переходы по всему городу», – сказал первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

Как доложил Глеб Андреев, в настоящее время производится монтаж опор линии уличного освещения от проспекта Циолковского до улицы Петрищева вдоль ТД «Три богатыря». Из бюджета города Дзержинска суммарно на освещение вышеназванных участков выделено порядка 5 млн рублей. Всего установлено 96 новых световых опор, между которыми протянуто более 2 км самонесущего изолированного провода. Также завершены работы на проспекте Ленина: заменены аварийные световые опоры и увеличено количество светильников. Организован досвет более 30 пешеходных переходов по городу. Так, например, добавлены светильники на пешеходных переходах сложной транспортной развязки Желнинского кольца и у площади Героев.

Кроме того, в 2022 году в Дзержинске на СИП будет заменено более 10 километров уличной проводной сети по проспекту Ленина, бульварам Мира и Победы, на улицах Грибоедова, Чапаева, Гайдара, Пожарского, Бутлерова, Терешковой и других.