Зоопарк «Лимпопо» передаст три автомобиля УАЗ и гуманитарную помощь нижегородским воинским частям Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Сотрудники зоопарка «Лимпопо» передадут три автомобиля УАЗ и гуманитарную помощь нижегородской армии. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Нижегородским воинским частям в качестве безвозмездной помощи поступят грузовой фургон УАЗ и два легковых автомобиля повышенной проходимости УАЗ «Хантер». Также будет передана гуманитарная помощь – теплые стельки, носки и перчатки для бойцов.

Стоит отметить, что инициативу зоопарка поддержала компания «Линарис». Она предоставила всесезонные грязевые шины для передвижения по бездорожью.

– Несмотря на то, что наших бойцов, которые сейчас находятся на передовой, обеспечивают всем необходимым, мы просто не можем быть в стороне. Сейчас мы просто обязаны быть вместе, заодно, должны поддерживать наших героев, поэтому мы решили внести свой небольшой вклад для нашей общей победы, – отметил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.