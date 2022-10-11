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Общество11 октября 2022 13:02

Продажу алкоголя запретили в Мулино и Новосмолинском

Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

В период частичной мобилизации в Нижегородской области запрещена продажа алкоголя на территории Мулино и поселка Новосмолинский. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правовой информации.

- Постановлением правительства Нижегородской области запрещена розничная продажа алкоголя в поселке Новосмолинский и Мулино, - говорится в документе. – Соответствующее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, ранее мы писали, что новые меры поддержки для семей мобилизованных введены в Нижегородской области.

- Сегодня принял ряд решений в помощь нижегородским мобилизованным и их семьям. Вводим право на заключение военного социального контракта, в рамках которого для семьи мобилизованного будут предусмотрены конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение, - рассказал Глеб Никитин.