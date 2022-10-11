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Звезды11 октября 2022 12:58

19-летняя нижегородка может стать «Красой России»

На конкурс поедут четыре участницы «Мисс Нижний Новгород 2022»
Анастасия СТЕПАНЕНКО
19-летняя нижегородка может стать «Красой России»

19-летняя нижегородка может стать «Красой России»

Фото: Кирилл Мартынов

19-летняя обладательница титула «Мисс Нижний Новгород 2022» Дарья Луконькина может стать «Красой России». Об этом сообщает информационное агентство NewsNN.

Дарья Луконькина примет участие в конкурсе «Краса России» вместе с тремя нижегородками, которых позвала директор конкурса «Краса России» Татьяна Андреева-Фальк. Общероссийский конкурс состоится 26 октября.

– Мне любопытно, как пройдет этот конкурс. Каждый день важно будет держаться, не сдаваться, не опускать руки. Я буду стараться завоевать первое место. Считаю, что внешняя красота — это здорово, но не стоит забывать про внутреннюю, про богатый внутренний мир и возможность принести пользу обществу и людям, – рассказала обладательница титула «Мисс Нижний Новгород 2022».

Напомним, 5 октября в театре «Комедiя» состоялся финал конкурса «Мисс Нижний Новгород 2022».