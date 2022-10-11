Ветеранов Нижегородского водоканала наградили в честь 175-летия первого нижегородского водопровода

Почетными дипломами, Благодарственными письмами и Благодарностями награждены сотрудники разных подразделений АО «Нижегородский водоканал». Награждение состоялось в честь 175-летия со дня запуска в Нижнем Новгороде первого водопровода. Многие из этих сотрудников отдали сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, работе на водоканале, более 20 лет.

- В 1847 году появление воды в фонтане на центральной площади Нижнего было сродни чуду, а сейчас нижегородцы уже не представляют свою жизнь без водопровода. И за каждым стаканом чистой питьевой воды стоит труд 60-ти подразделений Нижегородского водоканала. 24 часа в сутки наши сотрудники работают на благо города и его жителей: обеспечивают очистку воды, ремонтируют и перекладывают сети, делают все, чтобы в каждом доме царил комфорт и благополучие. Поэтому так важно, что их вклад в развитие Нижнего Новгорода отмечен руководителями города и области, - подчеркивает и.о. генерального директора АО «Нижегородский водоканал» Владимир Шацков.

Так, заместитель начальника Заречного канализационного эксплуатационного участка Борис Лысенков, работающий в Нижегородском водоканале с 1989 года, награжден Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области. Сейчас он отвечает за канализационные насосные станции, проводит их модернизацию и обеспечивает бесперебойную работу оборудования. Благодарности от Губернатора Нижегородской области также удостоен начальник Нагорного канализационного участка Владимир Дельнов, стаж которого – почти 20 лет. Кроме того, награды получили еще 17 сотрудников, в том числе слесари аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщики, мастера и представители других специальностей.

Фото: Александр Воложанин